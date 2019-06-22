Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил

Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Таких планов у нас нет", - сказал Путин в интервью программе телеканала "Россия 1" (ВГТРК) "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

Так он ответил на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.

Он подчеркнул, что правительство намерено развивать эти территории. "У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Эти программы будут реализовываться - и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру", - отметил президент.