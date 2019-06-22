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СНГ 22.06.2019 16:10

Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил

Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Таких планов у нас нет", - сказал Путин в интервью программе телеканала "Россия 1" (ВГТРК) "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

Так он ответил на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.

Он подчеркнул, что правительство намерено развивать эти территории. "У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Эти программы будут реализовываться - и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру", - отметил президент.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КУРИЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]