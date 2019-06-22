Продолжат ли грузинские авиакомпании полеты в РФ после 8 июля - пока не известно, заявляют в Тбилиси

В Агентстве гражданской авиации Грузии пока не определились с тем, как после запрета российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию будут работать местные авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines, выполняющие в настоящее время прямые регулярные рейсы в направлении России.
"На этом этапе мы пока не можем ничего сказать, поскольку информация, связанная с дальнейшей деятельностью грузинских авиакомпаний, осуществляющих полеты в РФ, проясняется", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в Агентстве гражданской авиации Грузии, комментируя решение российской стороны временно запретить своим авиакомпаниям совершать полеты в Грузию.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендующий воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
В указе говорится, что решение об этом было принято "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".
Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа. МИД РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено "обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию".
В настоящее время между РФ и Грузией по разным маршрутам осуществляют регулярные полеты с российской стороны "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", а также авиакомпании S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings и ЮТэйр, с грузинской стороны - авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.
Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиационных властей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские - в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.
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