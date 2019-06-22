Эксперты назвали самые холодные места для отдыха летом

Эксперты сервиса по поиску билетов Aviasales назвали российские и зарубежные направления, где летом можно отдохнуть от городской жары.
"Синоптики обещают 30-градусную жару летом в Москве, Казани и других городах России, но есть несколько направлений, где можно освежиться при температуре не выше 15 градусов. В тройку самых холодных мест для путешествий вошли архипелаг Шпицберген, столица Гренландии Нуук и Фарерские острова, где воздух в лучшем случае прогреется до +12", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.
Самым холодным направлением стал Шпицберген, максимальная температура там +5 градусов. "В обе стороны из Москвы в Лонгйир можно улететь от 35,9 тыс. рублей. В эту цену включена возможность посетить самый северный аэропорт мира с регулярными рейсами", - отметил он.
На втором месте столица Гренландии Нуук, температура там +10. Путешествие сюда обойдется дороже всех остальных холодных городов - билеты из Москвы туда-обратно стоят минимум 118 тыс. рублей.
"Следом идут Фарерские острова с максимальной летней температурой +12. За билеты туристам придется заплатить минимум 24,6 тыс. рублей, что почти в пять раз дешевле поездки в Гренландию", - заметил эксперт.
По его словам, отдохнуть летом в прохладе также позволяют города Рейкьявик в Исландии и Нарвик в Норвегии. Перелет из Москвы в Исландию стоит от 16,9 тыс. рублей, на север Норвегии - от 44,2 тысяч.
Во вторую пятерку холодных мест попали города с максимальной летней температурой +15. "Дешевле всего улететь из Москвы в Мурманск - за 6,6 тыс. рублей, а за границей самым бюджетным вариантом будет финский город Ивало - перелет стоит от 15,7 тыс. рублей", - сообщил Янис Дзенис.
Также в поисках прохлады можно посетить главный порт Шотландии Абердин, что обойдется в 24,2 тыс. рублей. "Немного дороже стоит перелет из Москвы в самый северный город Швеции Кируну - от 28,6 тыс. рублей. А заядлые путешественники могут слетать в столицу Аляски Джуно, правда, стоит это минимум 71,3 тыс. рублей", - рассказал эксперт.
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