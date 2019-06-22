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Спорт 22.06.2019 13:50

Следующие Евроигры пройдут в Кракове в 2023 году

Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году, сообщает в субботу агентство "БелТА".

По данным агентства, это решение принято в Минске, на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.

Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове. Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры.

Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана - Баку.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будет задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Белоруссию через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Белоруссии.

Решение о передаче Белоруссии права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОИГРЫ, ПОЛЬША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]