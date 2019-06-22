Следующие Евроигры пройдут в Кракове в 2023 году

Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году, сообщает в субботу агентство "БелТА".
По данным агентства, это решение принято в Минске, на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.
Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове. Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры.
Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана - Баку.
II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.
В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будет задействовано 13 площадок.
Специально к Играм для граждан 98 стран введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Белоруссию через любые пункты пропуска.
Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Белоруссии.
Решение о передаче Белоруссии права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.
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