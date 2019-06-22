Британский дипломат отправится в Тегеран призвать иранцев соблюдать ядерную сделку

Замглавы МИД Великобритании Эндрю Маррисон в воскресенье отправится в Иран на переговоры с высокопоставленными иранскими правительственными чиновниками на фоне роста напряженности в регионе Персидского залива.

"Заместитель министра по Ближнему Востоку призовет к срочной деэскалации и выразит обеспокоенность поведением Ирана в регионе и его угрозой прекратить соблюдение ядерной сделки, которую Великобритания полностью соблюдает", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу британским внешнеполитическим ведомством.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он остановил нанесение удара по Ирану в связи с тем, что ему доложили, что атаки по планирующимся трем целям в Иране могут привести к гибели 150 иранцев.

"В период роста напряженности, и в решающий для будущего ядерной сделки момент, этот визит является возможностью для дальнейшего открытого, откровенного и конструктивного взаимодействия с правительством Ирана", - говорится в сообщении британского МИД.

8 мая, через год после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.