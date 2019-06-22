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СНГ 22.06.2019 18:21

Беспорядки в Тбилиси выгодны тем, кто не желает восстановления отношений Грузии с Россией - Зюганов

Провокации в Тбилиси произошли бы в любом случае, независимо от того, участвовал бы депутат фракции КПРФ в Госдуме, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов в заседании МАП, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"То, что происходит в Грузии - продуманная провокация. Был бы не Гаврилов, а любой другой человек, - абсолютно без разницы. Сидел бы он или стоял в этом кресле, они бы нашли повод для того, чтобы придраться и штурмовать", - сказал Зюганов журналистам в субботу.

Он призвал в оценке этих событий делать правильный акцент. "Это выгодно тем, кто не желает восстановления наших связей с соседями, кто по сути дела занимается против нашей страны провокациями", - подчеркнул политик.

Зюганов отметил, что "отношения между РФ и Грузией стали немножко налаживаться, - отсюда и это провокация".

"Я отношусь с огромной симпатией к Грузии, грузинскому народу. Мои друзья, близкие там были недавно и видели, как относятся к нам простые труженики", - добавил лидер партии.

Вместе с тем, он сказал, что "Гаврилов - талантливый, честный человек, который желает максимально объединить наш культурный, исторический, православный потенциал".

"Гаврилову пожелаем выздоравливать, он держался мужественно и храбро", - добавил Зюганов.

Вечером в пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Вечером 20 июня Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В России происшедшее было расценено в резко негативном ключе. Днем 21 июня Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, КПРФ, МНЕНИЕ


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