Шеф спецслужб Украины готовит в Вашингтоне визит Зеленского

И.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит в эту страну президента Украины Владимира Зеленского.
"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться вскоре по приглашению президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении СБУ в фейсбуке в субботу.
Баканов проинформировал американскую сторону о ряде стратегических посланий главы украинского государства. В частности, на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции государства. И.о. главы СБУ отметил преданность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.
Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах, подчеркнув важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины.
На встрече со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Хилл Баканов обсуждал практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами. "Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США", - сказал он.
Член Палаты представителей, сопредседатель Украинского конгресса Марсия Каптур заверила в поддержке Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества по безопасности между двумя странами.
Визит Баканова проходит по приглашению американской стороны, его цель - ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности.
Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Зеленского в Вашингтон пока не определена. "Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", - отметил Волкер.
Он также сообщил, что в ближайшее время делегация США может посетить Киев.
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