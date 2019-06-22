Страны ОДКБ вырабатывают комплексные меры противодействия угрозам информационному суверенитету - и.о. генсека организации

Угроза информационному суверенитету встала на одно из центральных мест в общем спектре вызовов для стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Через информационное пространство осуществляется целенаправленная дискредитация конституционных основ государств и их властных структур, размывание национального менталитета и самобытности, вовлечение людей в экстремистскую и террористическую деятельность, разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, формирование радикального и протестного потенциала", - заявил Семериков, которого цитирует сайт ОДКБ в субботу.

По его оценке, "в общем спектре вызовов и угроз безопасности государств - членов ОДКБ на одно из центральных мест постепенно выдвигается угроза их информационному суверенитету".

"В последнее время на национальном уровне в государствах - членах ОДКБ происходит все более очевидное осознание масштабов этой угрозы и необходимости выработки комплексных мер противодействия ей", - отметил Семериков.

В связи с этим, сказал он, "весьма своевременной и актуальной представляется задача гармонизации национального законодательства государств - членов в части, касающейся противодействия угрозам их суверенитету в информационной сфере, а также разработка правовых актов на эту тему в формате Организации".

"Оптимальной площадкой для решения задачи могла бы стать Парламентская Ассамблея ОДКБ, обладающая необходимым опытом и соответствующим экспертным потенциалом", - сказал Семериков.

Он также обратил внимание на опыт деятельности спецслужб государств - членов ОДКБ, который свидетельствует, что из всех коммуникационных технологий именно компьютерные являются основным средством создания и поддержания деятельности террористических и религиозно-экстремистских организаций.

"По данным "Лаборатории Касперского", - отметил Семериков, - в 2018 году четыре из шести государств - членов ОДКБ - Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан - вошли в состав двадцати государств мира с наибольшим числом пользователей, подвергшихся атакам через Интернет. По этой причине перед государственными структурами и спецорганами государств - членов ОДКБ стоит комплексная задача по организации противодействия терроризму и экстремизму в Интернете".

Особую тревогу, сказал и.о. генсека ОДКБ, вызывает активное использование для распространения в информационном пространстве "фальсифицированной, недостоверной и запрещенной информации социальных сетей, которые в коммуникационной сфере являются лидерами по охвату аудитории".

"Учитывая высокий уровень интернет-проникновения в государствах - членах ОДКБ, социальные сети ныне служат средой, где разворачивается серьезная борьба за умы в первую очередь молодежи, для которой Интернет выступает в качестве главного, а зачастую - единственного источника информации, формирующей её мировоззрение", - отметил Семериков.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.