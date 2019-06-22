Власти Грузии сделают все, чтобы не пострадали ни экономические, ни политические интересы страны - вице-спикер парламента

Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров парламентского большинства Георгий Вольский считает, что оппоненты правящей команды делают все, чтобы представить власти страны проводниками "российского плана".

"С одной стороны, наши оппоненты используют все силы, чтобы Грузию, нашу власть, которая перешла на абсолютно другую, высокую категорию взаимоотношений с Западом, в формате с США или Евросоюзом, использовать так, будто здесь осуществляется какой-то российский план. С другой стороны, они делают все, чтобы отношения с Россией развивались на том фоне, когда мы можем получить максимальные экономические потери", - заявил Вольский журналистам в субботу.

По его словам, эти действия оппонентов "нацелены на дестабилизацию и разрушение едва достигнутого и сохраняемого стабильного процесса". "Главная же их цель заключается в том, чтобы завладеть властью, другой цели у них нет. Исходя из этого, власти Грузии сделают все, чтобы ни в коем случае ни экономические, ни политические интересы страны не пострадали", - подчеркнул вице-спикер парламента.

При этом он отметил, что все, то было сделано грузинскими властями - диверсификация рынков, договоры с Евросоюзом, а также с Китаем о свободной торговле, развитие транзитных систем, направлено на обеспечение экономической независимости Грузии, в том числе энергетической независимости.

"Вы видите, сколько проектов реализуется в Грузии, все направлено на то, чтобы Грузия была независимой энергетически и экономически, в том числе от российского рынка. Это не значит, что мы предпримем шаги, которые бумерангом получим тот наратив, который диктует "Национальное движение" (партия сторонников экс-президента Михаила Саакашвили - ИФ) - создать горячие точки в Грузии, разрушить все, лишь бы они пришли к власти", - заявил Вольский.

По его словам, общественность, в том числе те, кто вчера, позавчера собирались перед парламентом, хорошо должны понимать, что "это большая, грязная игра, инициированная "Национальным движением", и ни в коем случае они не должны поддаваться провокации", - сказал Вольский.

Вечером в пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Вечером 20 июня Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В России происшедшее было расценено в резко негативном ключе. Днем 21 июня Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".