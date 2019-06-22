Азербайджанские самбисты завоевали две «бронзы» II Евроигр

Бронзовые медали II Европейских игр в субботу в Минске завоевали азербайджанские самбисты Мехман Халилов и Эмиль Гасанов.
В поединке за третье место Халилов в весовой категории до 97 кг победил армянского спортсмена Максима Манукяна, а Гасанов в весовой категории до 68 кг оказался сильнее болгарина Мартина Иванова.
Ранее в субботу серебро II Евроигр завоевала азербайджанская смешанная пара акробатов Абдулла Аль-Машайхи и Рудихиль Гурбанлы.
Р.Бабаев
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