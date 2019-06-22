Москва требует от Тбилиси обеспечить безопасность российских журналистов, ждет реакции ОБСЕ

МИД РФ потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии в связи с попыткой нападения в субботу в Тбилиси на съемочную группу телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"Сегодня в Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" со стороны агрессивно настроенных радикальных элементов. До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ", - говорится в комментарии МИД РФ.
"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - подчеркивается в комментарии.
В нем также говорится, что Москва ждет "соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира".
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