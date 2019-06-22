Москва подозревает Вашингтон в стремлении использовать для шантажа ядерные боезаряды малой мощности

Представитель МИД РФ отверг утверждения американских военных о возможности нанесения Россией ограниченного ядерного удара по территории США и заявил, что США, возможно, намерены использовать боезаряды малой мощности для оказания давления на страны, не подчиняющиеся политике Соединенных Штатов.

МИД РФ в субботу распространил комментарий заместителя директора Департамента информации и печати МИД России А.Кожина в связи с высказываниями заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерала П.Селвы.

"Он попытался обосновать планы по оснащению части американских баллистических ракет подводных лодок "Трайдент-П" ядерными боезарядами пониженной мощности мифической угрозой нанесения Россией ограниченного ядерного удара по территории США. В подаче упомянутого военачальника, такие маломощные боезаряды нужны для ведения "ограниченной ядерной войны" в рамках стратегии "эскалации для деэскалации", которой якобы придерживается Россия", - отмечается в комментарии.

В нем говорится, что "генерал откровенно лукавит не только тогда, когда старается приписать России подход, отсутствующий в ее Военной доктрине. Очевидным обманом является также тезис, что в столкновении между ядерными державами можно "ограничить" применение ядерного оружия".

"В США прекрасно знают, что дистанционно определить мощность летящей вражеской боеголовки до момента её подрыва невозможно. Одна и та же ракета в принципе может нести разную "начинку". Соответственно любой зафиксированный российской системой предупреждения о ракетном нападении пуск по территории России стратегического носителя ядерного оружия, вне зависимости от мощности размещённого на нём боезаряда, будет расцениваться как агрессия с применением ядерного оружия со всеми вытекающими из этого последствиями в плане реагирования", - подчеркивается в комментарии.

В нем говорится, что "подобные заявления официальных лиц США явно призваны оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, чтобы подкрепить ими проецирование военной силы по всему миру".

"В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату. Фактически происходит понижение порога применения ядерных средств, их превращение в "оружие поля боя", - отмечается в комментарии.

В нем отмечается, что "США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу".

"С этим, видимо, связаны усиливающиеся признаки желания Вашингтона отказаться от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия", - говорится в комментарии.

В нем напоминается, что "ещё в октябре прошлого года Россия передала США проект совместного заявления о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности". "Отсутствие согласия на его принятие весьма красноречиво говорит об американских намерениях", - подчеркивается в комментарии.

В нем также указывается, что "легковесное обращение с ядерным оружием, разрушение международной системы контроля над вооружениями чревато катастрофическими последствиями".