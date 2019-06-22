Иран будет отвечать на атаки США - военный

Иран будет атаковать американскую военную технику, если Вашингтон продолжит агрессию против страны, заявил в субботу командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде.
"У нас есть коллекция американских беспилотников, которая является доказательством того, что США нарушили воздушное пространство Ирана, и она показывает, что они не хотят уважать международное право", - сказал он в интервью агентству ИРНА.
Генерал пригрозил военными мерами в случае продолжения агрессии со стороны США. "Если такая агрессия будет повторяться, мы добавим другие американские (военные - ИФ) продукты для завершения этой коллекции", - отметил он.
В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии
Премьер Украины пообещал не приватизировать украинскую газотранспортную систему
Azercell в этом году планирует внедрить пилотную версию мобильной связи 5G в Азербайджане - глава компании
Азербайджанские акробаты завоевали серебро и бронзу II Евроигр
Азербайджанские самбисты завоевали две «бронзы» II Евроигр
Азербайджанские акробаты завоевали серебро II Евроигр в Минске
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви