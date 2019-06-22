Иран будет отвечать на атаки США - военный

Иран будет атаковать американскую военную технику, если Вашингтон продолжит агрессию против страны, заявил в субботу командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде.

"У нас есть коллекция американских беспилотников, которая является доказательством того, что США нарушили воздушное пространство Ирана, и она показывает, что они не хотят уважать международное право", - сказал он в интервью агентству ИРНА.

Генерал пригрозил военными мерами в случае продолжения агрессии со стороны США. "Если такая агрессия будет повторяться, мы добавим другие американские (военные - ИФ) продукты для завершения этой коллекции", - отметил он.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.