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Регион 22.06.2019 22:19

Иран будет отвечать на атаки США - военный

Иран будет атаковать американскую военную технику, если Вашингтон продолжит агрессию против страны, заявил в субботу командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде.

"У нас есть коллекция американских беспилотников, которая является доказательством того, что США нарушили воздушное пространство Ирана, и она показывает, что они не хотят уважать международное право", - сказал он в интервью агентству ИРНА.

Генерал пригрозил военными мерами в случае продолжения агрессии со стороны США. "Если такая агрессия будет повторяться, мы добавим другие американские (военные - ИФ) продукты для завершения этой коллекции", - отметил он.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Тэги: ИРАН, ВОЕННЫЙ, США, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]