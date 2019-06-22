Азербайджанские акробаты завоевали серебро и бронзу II Евроигр

Азербайджанские акробаты Абдулла Аль-Машайхи и Рудихиль Гурбанлы завоевали серебряную медаль в соревнованиях по акробатике на II Европейских играх в Минске.
Азербайджанские спортсмены в финале динамического упражнения с результатом 28,830 балла уступили лишь смешанной паре из России.
Аль-Машайхи и Гурбанлы также заняли третье место в балансовых упражнениях с результатом 28,160 баллов.
В субботу бронзовые медали II Евроигр также завоевали азербайджанские самбисты Мехман Халилов и Эмиль Гасанов.
Таким образом в активе сборной Азербайджана на II Европейских играх одна серебряная и три бронзовых медалей.
Р.Бабаев
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