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Регион 23.06.2019 09:28

МВД Грузии расследует нападение на российских журналистов

МВД Грузии начало расследование в связи с нападением в Тбилиси неизвестных на съемочную группу российского телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Как сообщили журналистам в субботу в ведомстве, расследование ведется по фактам оказания препятствий в журналистской деятельности и насилия. О других деталях инцидента в МВД не сообщили.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный напал на российских журналистов в момент, когда они брали интервью у владельца одного из туристических агентств.

МИД РФ ранее потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии в связи с попыткой нападения в субботу в Тбилиси на съемочную группу телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Сегодня в Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" со стороны агрессивно настроенных радикальных элементов. До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ", - говорится в комментарии МИД РФ.

"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - подчеркивается в комментарии.

В нем также говорится, что Москва ждет "соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, НАПАДЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]