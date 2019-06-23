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СНГ 23.06.2019 09:55

Центральная избирательная комиссия Украины не зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку Компартии

В Киеве состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Центризбирком отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в избирательный список Компартии Украины.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации представителя указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е.С.", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, обнародованном в субботу вечером.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ПАРТИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]