Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки главы МВД

Перед зданием парламента в Тбилиси в эти часы проходит акция протеста граждан, требующих отставки министра внутренних дел Гиоргия Гахария и наказания полицейских, расстреливавших резиновыми пулями участников акции на этом же месте в ночь на 21 июня.

В отличие от акций предыдущих дней собравшиеся не разрешают выступить лидерам оппозиционных партий, заявляя, что акция является аполитичной. Такое решение вызвало протест среди части собравшихся.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил журналистам, что проходящая акция слабо организованна, и среди собравшихся есть провокаторы, пытающиеся дестабилизировать обстановку. По его словам, есть договоренность с организаторами акции, что политикам предоставят возможность выступить на акции.

Как заявил ведущий акции режиссер Михаил Мшвилдадзе, гражданское общество сможет добиться своих требований. По его словам, еще одно требование, которое предъявляют участники акции властям - изменить существующую избирательную систему, перейдя на пропорциональные выборы.

Акция протеста, в которой участвуют около трех тысяч человек, пока проходит без инцидентов.