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Дальнее зарубежье 23.06.2019 12:21

США ценят, что Иран не стал сбивать самолет с людьми на борту - Трамп

Иран, сбивший американский беспилотник, поступил "очень мудро", что не стал сбивать самолет с людьми на борту, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Там вчера был самолет с 38 людьми на борту, вы же видели? Я думаю, это главная новость. Они видели его и не сбили. Думаю, они проявили мудрость, не сделав это. И мы ценим, что они это не сделали", - сказал Трамп в субботу журналистам.

В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но что в последний момент приказ был отозван.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]