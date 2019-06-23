Акции протеста граждан в Тбилиси не прекратятся до выполнения всех требований, заявляют участники митинга

Акции протеста в Тбилиси не прекратятся, пока не будут выполнены требования граждан по отставке министра внутренних дел и изменения избирательной системы, заявил, выступая на митинге, руководитель неправительственной организации "Центр демократического аудита", бывший международный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Армаз Ахвледиани.

"Акции не прекратятся и власти будут вынуждены выполнить все требования граждан. Это обязательно произойдет, если не сегодня, то в ближайшие дни. Власти сегодня дезориентированы и напуганы, они примут ультиматум граждан", - сказал Ахвледиани.

Участники акции свистом встретили призыв с трибуны одного из грузинских эмигрантов вернуть в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили.

На акции выступили и оппозиционные политики, в том числе и от партии Саакашвили "Единое национальное движение", но их выступления также сопровождались свистом и выкриками участников акции, число которых в последний час существенно сократилось.

Организаторы акции призвали собраться вновь на площади перед парламентом в воскресенье в 19 часов.