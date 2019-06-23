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Карабахский конфликт 23.06.2019 10:46

Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявляет о единичных случаях нарушения перемирия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских военных.

«За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка. На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]