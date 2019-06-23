Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявляет о единичных случаях нарушения перемирия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских военных.
«За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка. На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.
Р.Бабаев
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