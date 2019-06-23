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Дальнее зарубежье 23.06.2019 11:54

Ким Чен Ын доволен содержанием письма от Трампа - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа и остался доволен его содержанием, сообщает в воскресенье северокорейское агентство ЦТАК.

По его информации, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил, что письмо - отличное".

"Оценив по достоинству политическую прозорливость и невероятную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын отметил, что всерьез изучит интересные соображения (содержащиеся в письме - ИФ)", - пишет ЦТАК, выдержки из сообщения которого приводят южнокорейские СМИ.

Ранее Трамп заявлял, что получил письмо от Ким Чен Ына, причем содержание письма он тоже охарактеризовал положительно.

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Тэги: КНДР, США, ПИСЬМО, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]