Ким Чен Ын доволен содержанием письма от Трампа - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа и остался доволен его содержанием, сообщает в воскресенье северокорейское агентство ЦТАК.

По его информации, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил, что письмо - отличное".

"Оценив по достоинству политическую прозорливость и невероятную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын отметил, что всерьез изучит интересные соображения (содержащиеся в письме - ИФ)", - пишет ЦТАК, выдержки из сообщения которого приводят южнокорейские СМИ.

Ранее Трамп заявлял, что получил письмо от Ким Чен Ына, причем содержание письма он тоже охарактеризовал положительно.