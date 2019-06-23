МИД Грузии: события в центре Тбилиси никакой угрозы туристам не создали

В министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что последние события в центре Тбилиси, где проходят акции протеста, никакой угрозы иностранным туристам, в том числе российским, не создали.
"На фоне проходящих в Тбилиси в последние дни акций протеста, соответствующие государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают защиту общественного порядка и безопасности в стране. Для гостей грузинской столицы, зарубежных журналистов и туристов, включая из Российской Федерации, никакой угрозы не возникло", - говорится в распространенном в ночь на воскресенье комментарии департамента информации и прессы МИД Грузии.
При этом попытку нападения на съемочную группу российского телеканала "Россия 24" в МИД назвали "отдельным небольшим инцидентом", по которому, как заявляют в ведомстве, начато расследование.
В МИД отмечают, что ведомство проинформировало международное сообщество, включая ОБСЕ, о сделанных государством шагах с целью обеспечения безопасной среды.
Ранее в МВД Грузии заявили, что начато расследование в связи с нападением в Тбилиси неизвестных на съемочную группу российского телеканала "Россия 24".
Как сообщили журналистам в субботу в ведомстве, расследование ведется по фактам оказания препятствий в журналистской деятельности и насилия.
О других деталях инцидента в МВД не сообщили.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный напал на российских журналистов в момент, когда они брали интервью у владельца одного из туристических агентств.
МИД РФ ранее потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии в связи с попыткой нападения в субботу в Тбилиси на съемочную группу телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"Сегодня в Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" со стороны агрессивно настроенных радикальных элементов. До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ", - говорится в комментарии МИД РФ.
"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - подчеркивается в комментарии.
В нем также говорится, что Москва ждет "соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира".
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