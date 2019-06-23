Замглавы МИД КНДР отправился на переговоры в Россию

Замглавы МИД Корейской Народно-Демократической Республики Им Чхон Иль отправился в Россию на переговоры, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении отмечается, что северокорейский дипломат планирует провести встречи на уровне заместителей главы внешнеполитического ведомства в Москве.

ЦТАК не уточняет, какие именно вопросы собирается обсуждать Им Чхон Иль, однако южнокорейские СМИ пишут, что, вероятно, он продолжит обсуждение вопросов, затронутых ранее в этом году на встрече лидеров РФ и КНДР - Владимира Путина и Ким Чен Ына. СМИ напоминают, что недавно состоялся визит в КНДР председателя КНР Си Цзиньпина, и об итогах этой поездки тоже может пойти речь на встречах замглавы МИД КНДР в России.