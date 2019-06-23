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Дальнее зарубежье 23.06.2019 12:47

Замглавы МИД КНДР отправился на переговоры в Россию

Замглавы МИД Корейской Народно-Демократической Республики Им Чхон Иль отправился в Россию на переговоры, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении отмечается, что северокорейский дипломат планирует провести встречи на уровне заместителей главы внешнеполитического ведомства в Москве.

ЦТАК не уточняет, какие именно вопросы собирается обсуждать Им Чхон Иль, однако южнокорейские СМИ пишут, что, вероятно, он продолжит обсуждение вопросов, затронутых ранее в этом году на встрече лидеров РФ и КНДР - Владимира Путина и Ким Чен Ына. СМИ напоминают, что недавно состоялся визит в КНДР председателя КНР Си Цзиньпина, и об итогах этой поездки тоже может пойти речь на встречах замглавы МИД КНДР в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]