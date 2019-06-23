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Дальнее зарубежье 23.06.2019 13:36

Помпео призывает не сомневаться, что сбитый Ираном беспилотник находился в международном воздушном пространстве

США ясно продемонстрировали, что сбитый Ираном американский беспилотник в момент инцидента находился в международном воздушном пространстве, заявил глава госдепартамента Майк Помпео.

"США убедительно продемонстрировали, что Иран сбил американский беспилотник, когда тот находился в международном воздушном пространстве. Нарисованная вручную карта главы МИД Ирана Зарифа, в которой этот факт оспаривается, - это сомнительный аргумент", - отметил Помпео в распространенном госдепартаментом заявлении.

Иранская сторона утверждает, что самолет сбили, когда он вторгся в иранское воздушное пространство в районе Ормузского пролива. В Тегеране сообщали, что иранским специалистам удалось найти обломки беспилотника.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф опубликовал в своем твиттере несколько карт, на которых показано, как летел самолет, и где он находился, когда по нему открыли огонь. Первая из опубликованных карт действительно была нарисована от руки.

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Тэги: США, ИРАН, БЕСПИЛОТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]