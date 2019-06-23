Помпео призывает не сомневаться, что сбитый Ираном беспилотник находился в международном воздушном пространстве

США ясно продемонстрировали, что сбитый Ираном американский беспилотник в момент инцидента находился в международном воздушном пространстве, заявил глава госдепартамента Майк Помпео.

"США убедительно продемонстрировали, что Иран сбил американский беспилотник, когда тот находился в международном воздушном пространстве. Нарисованная вручную карта главы МИД Ирана Зарифа, в которой этот факт оспаривается, - это сомнительный аргумент", - отметил Помпео в распространенном госдепартаментом заявлении.

Иранская сторона утверждает, что самолет сбили, когда он вторгся в иранское воздушное пространство в районе Ормузского пролива. В Тегеране сообщали, что иранским специалистам удалось найти обломки беспилотника.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф опубликовал в своем твиттере несколько карт, на которых показано, как летел самолет, и где он находился, когда по нему открыли огонь. Первая из опубликованных карт действительно была нарисована от руки.