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Дальнее зарубежье 23.06.2019 13:10

США интенсифицируют давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры - Помпео

В Вашингтоне будут готовы к переговорам с Тегераном, когда тот прекратит добиваться своих внешнеполитических целей при помощи насилия, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы готовы к диалогу, когда для этого настанет подходящее время", - отметил он в опубликованном госдепом заявлении.

По его словам, "показательно, что иранский режим недавно отверг историческую дипломатическую инициативу Японии Абэ (посетившего Тегеран - ИФ), совершил нападение на японский танкер в Оманском заливе и сбил находившийся в международном воздушном пространстве американский беспилотник".

"Когда иранский режим решит отказаться от насилия и ответит дипломатией на наши дипломатические шаги, то он знает, как найти нас. А пока этого не произошло, мы будем интенсифицировать нашу кампанию по дипломатической изоляции и экономическому давлению", - добавил Помпео.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не возражает против переговоров с Ираном для решения спорных вопросов: речь идет об атомной проблеме и о роли Ирана в ближневосточном регионе.

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Тэги: США, ИРАН, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]