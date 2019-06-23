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Дальнее зарубежье 23.06.2019 11:03

Приказ об ударе по Ирану был лишь приостановлен - Трамп

Приказ об ударе по Ирану был лишь отложен на этот раз, но не отменен полностью, сообщил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Я не отменял удар по Ирану, как многие неверно утверждают, я лишь приостановил его на этот раз", - написал он на своей странице в Twitter.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что отменил удар по Ирану за десять минут до планировавшегося времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником. Также он пообещал ввести дополнительные санкции против Ирана, они должны начать действовать с понедельника.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал увеличивать давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры по ядерному вопросу.

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Тэги: США, ИРАН, УДАР, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]