Приказ об ударе по Ирану был лишь приостановлен - Трамп

Приказ об ударе по Ирану был лишь отложен на этот раз, но не отменен полностью, сообщил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Я не отменял удар по Ирану, как многие неверно утверждают, я лишь приостановил его на этот раз", - написал он на своей странице в Twitter.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что отменил удар по Ирану за десять минут до планировавшегося времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником. Также он пообещал ввести дополнительные санкции против Ирана, они должны начать действовать с понедельника.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал увеличивать давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры по ядерному вопросу.