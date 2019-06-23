Президент Грузии призвала решать политические проблемы без помех туристам из РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неправильным решение своего российского коллеги Владимира Путина запретить рейсы из РФ в Грузию и призвала решать политические вопросы, не создавая препятствий туристам.
В интервью Euronews Зурабишвили признала, что напряженность между Москвой и Тбилиси существует уже давно. Однако это не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию, отметила она.
"Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего", - сказала Зурабишвили в ответ на вопрос, как она восприняла новость о приостановке полетов в Грузию. Также она пояснила, что под решением проблемы она подразумевает объединение грузинских территорий.
"Но это не должно ни коем образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии", - добавила президент Грузии.
Президент РФ 21 июня подписал указ, которым с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в страну.
В субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с 8 июля грузинским авиакомпаниям временно запретят летать в Россию. Позднее в Минтрансе РФ подтвердили эту информацию. В ведомстве объяснили запрет "необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности", а также задолженностью Грузии перед РФ по аэронавигационному обслуживанию.
Такое решение было принято на фоне антироссийских протестов в стране. Беспорядки начались после того, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Во время выступления он говорил на русском языке, что также возмутило оппозицию в стране.
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