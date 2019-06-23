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Дальнее зарубежье 23.06.2019 14:28

Трампу пришлось убеждать своих советников отказаться от идеи ударов по Ирану - газета

Большинство советников, курирующих вопросы национальной безопасности США, призывали американского президента Дональда Трампа нанести удар возмездия по Ирану за сбитый американский беспилотник, пишет в воскресенье американская газета The Wall Street Journal.

"Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это так возмутительно. Нам больше не нужны никакие войны", - цитирует газета слова Трампа.

Издание напоминает, что военным мерам воздействия президент США предпочитает экономические - новый пакет санкций против Ирана планируется огласить в понедельник.

Трамп также заявил, что финансовые потери США от уничтоженного беспилотника - $130 млн - меньше отразятся на голосах избирателей, чем цифры возможных жертв ударов возмездия.

По словам Трампа, один генерал сообщил ему, что жертвами этих ударов могут стать 150 иранцев. "Я не хочу убивать 150 иранцев или кого бы то не было еще, если в этом нет крайней необходимости", - прокомментировал президент США слова генерала, отметив, что у каждого из этих людей есть семьи, так что пострадать могли бы сотни.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

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Тэги: США, ТРАМП, СОВЕТНИКИ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]