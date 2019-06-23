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Дальнее зарубежье 23.06.2019 14:55

Переговоры США и талибов пройдут 29 июня в Катаре - представители сторон

Седьмой раунд переговоров США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) начнется в следующую субботу в Катаре, сообщили представители обеих сторон.

"Следующий раунд переговоров мы начнем 29 июня. Основываясь на моих недавних визитах в Афганистан и Катар, я считаю, что все стороны хотят быстрого прогресса", - написал в "Твиттере" специальный представитель США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад.

Официальный представитель талибов Забиулла Моджахед подтвердил эту информацию.

"Седьмой раунд переговоров с американской делегацией начнется в Дохе 29 июня. Если будет на то воля Бога", - написал в воскресенье в "Твиттере" Моджахед.

В начале недели представители сторон обменялись заявлениями, которые свидетельствуют о том, что их видения процесса радикально отличаются.

"Нас иногда спрашивают, какой прогресс достигнут в переговорах с американцами? Американцы в ходе переговоров признали, что выведут все свои войска из Афганистана, и в будущем не будут вмешиваться в дела Афганистана. Разве это не прогресс?", - написал в своем микроблоге в "Твиттере" представитель талибов Мохаммад Сохейл Шахин.

Спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с талибами по всеобъемлющему мирному соглашению, а не по соглашению о выводе войск.

"Сейчас, когда мы готовимся к следующему раунду переговоров с талибами, важно помнить, что мы стремимся к всеобъемлющему мирному соглашению, а не к соглашению о выводе войск", - написал Халилзад в "Твиттере".

Всеобъемлющее мирное соглашение, по его словам, состоит из нескольких взаимосвязанных частей: контртеррористические гарантии, вывод войск, внутриафганские переговоры, которые ведут к политическому урегулированию и всеобъемлющему постоянному прекращению огня. Это та основа, которую принимают талибы.

"Как я уже неоднократно говорил, ничего не согласовано до тех пор, пока все не будет согласовано", - отметил американский дипломат.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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