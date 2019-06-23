Сабантуй объединяет людей на протяжении веков - Путин

Президент России Владимир Путин поздравил всех с празднованием народного башкирского и татарского Праздника плуга - Сабантуя.
"Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия. Отдавая дань традициям и обычаям предков, его широко и с любовью отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России", - говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что "Сабантуй объединяет людей, как и столетия назад". "К нему готовятся заранее, а в праздничные дни в городах и сёлах проходят весёлые народные гулянья, спортивные состязания, концерты, игры и конкурсы", - отметил глава государства.
Президент выразил уверенность в том, что в программе Сабантуя "все найдут себе занятие по душе, с большим удовольствием отведают замечательные блюда национальной кухни".
"И конечно, здесь, в Татарстане, в центре торжеств, сегодня также царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения. Желаю вам хорошего настроения, успехов и всего наилучшего. С праздником!", - добавил Путин.
Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.
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