В Кабуле застрелен глава Федерации бокса Афганистана

В Кабуле в воскресенье убит генеральный секретарь Федерации бокса Афганистана Хамидулла Хамиди.

Неизвестные боевики открыли огонь по Хамиди в квартале Хошал-Хан афганской столицы, когда он направлялся к своему офису, сообщили источники в федерации.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за убийство.