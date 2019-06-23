Ракетный завод в Омске с 2024 года будет делать не менее восьми тяжёлых и двух лёгких ракет-носителей (РН) ежегодно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В Омске строим современный ракетный завод. Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН "Ангара" тяжёлого и лёгкого класса к продолжению лётных испытаний. С 22 года в Омске будем делать по 4 "Ангара А5", а с 24-го - не менее 8 тяжёлых и 2 лёгких РН в год", - написал Рогозин в "Твиттере" в воскресенье.

Накануне Рогозин проинспектировал ход изготовления ракет-носителей "Ангара" на омском производственном объединении "Полет" - филиале АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".

"Мы регулярно приезжаем сюда, чтобы убедиться, что мы в графике. С точки зрения корпорации - пока в графике. Надеюсь, и будем в нем находиться. Есть усилия руководства предприятия для этого. Мы на Омск очень серьезно рассчитываем. Для нас "Ангара" - важнейшая ракета, она должна заменить в тяжелом классе "Протон", который в силу ограничений, вводимых Казахстаном с 2025 года, не должна летать на Байконуре",- сказал Рогозин журналистам.

После завершения испытаний "Ангары" в Омске начнется серийное производство замкнутого цикла.

"С 2023 года после завершения комплексных автономных испытаний (на космодроме Восточный, - "ИФ") начнется серийная работа космодрома по "Ангаре". Синхронно серийное производство будет здесь, в Омске", - сказал Рогозин.

В то же время он отметил, что пока корпорацию не устраивает себестоимость "Ангары". "Мы можем согласиться с этой себестоимостью только на этапе испытаний. Нам нужна такая цена, по которой мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего американскими, конкурентами", - сказал глава "Роскосмоса".

ПО "Полет" - одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое более 60 лет специализируется на выпуске ракетно-космической техники. В конце 2007 года предприятие вошло в состав ГКНПЦ им.М.В.Хруничева в качестве филиала.

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М"), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".