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Происшествия 23.06.2019 11:56

В Баку горит магазин «X-Lady» - МЧС

Силы противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана заняты тушением пожара, начавшегося в воскресенье в магазине «X-Lady» в Низаминском районе Баку, сообщает пресс-служба МЧС.

«На «горячую линию – 112» МЧС поступила информация о возгорании в магазине «X-Lady». На место происшествия выехали сотрудники противопожарной службы МЧС», - говорится в сообщении.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МАГАЗИН, ПОЖАР, МЧС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]