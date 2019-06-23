В Баку горит магазин «X-Lady» - МЧС

Силы противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана заняты тушением пожара, начавшегося в воскресенье в магазине «X-Lady» в Низаминском районе Баку, сообщает пресс-служба МЧС.

«На «горячую линию – 112» МЧС поступила информация о возгорании в магазине «X-Lady». На место происшествия выехали сотрудники противопожарной службы МЧС», - говорится в сообщении.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Р.Бабаев