В Баку ждут участия «Huawei» в новых проектах в Азербайджане

Министр экономики Шахин Мустафаев предложил китайской компании «Huawei» реализацию новых проектов в Азербайджане, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«В Азербайджане созданы благоприятные условия для развития бизнеса, в стране действуют промпарки и парки высоких технологий. Мы приглашаем компанию «Huawei» к сотрудничеству с Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства с целью налаживания деловых связей в сфере ИКТ», - сказал Мустафаев на встрече с вице-президентом «Huawei» Хоу Тао, говорится в сообщении.
Министр отметил наличие широких возможностей экономического сотрудничества между Баку и Пекином, в том числе, в сферах транзитных перевозок, логистики, торговли, инвестиций, ИКТ, туризма.
«Доля торгового оборота Пекина по Южному Кавказу с Баку составляет 43%. В Китае действуют торговое представительство, торговые и винные дома Азербайджана», - сказал Мустафаев, отметив важную роль Азербайджано-Китайской МПК в расширении двусторонних связей.
Хоу Тао, в свою очередь, отметил, что «Huawei» сотрудничает с более чем 170 государствами, подчеркнул интерес компании к расширению сотрудничества с Азербайджаном.
«Huawei» с 2002 года участвует в реализации различных проектов в Азербайджане», - отметил вице-президент компании.
Р.Бабаев
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
В Баку горит магазин «X-Lady» - МЧС
Азербайджанские акробаты завоевали серебро и бронзу II Евроигр
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
США интенсифицируют давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры - Помпео
Замглавы МИД КНДР отправился на переговоры в Россию
США ценят, что Иран не стал сбивать самолет с людьми на борту - Трамп
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви