Туркменистан намерен закупить около двух тысяч КАМАЗов

Туркменистан в воскресенье заключит с ПАО "КАМАЗ" соглашение о закупке машин, сообщил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Татарстан.

"С "КАМАЗом" мы сегодня подписываем на 2 тысячи (единиц - ИФ) соглашение о закупке различных модификаций КАМАЗов", - сказал Бердымухамедов на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее в июне сообщалось со ссылкой на гендиректора компании Сергея Когогина, что "КАМАЗ" прорабатывает "серьезные контракты по экспорту".

"В Туркмении проведены переговоры на высшем уровне, готовится контракт, рассчитываем его подписать в ближайшее время. До тысячи штук", - сказал Когогин журналистам на ПМЭФ-2019.

"Там все решает правительство. Мы продаем и в частный сектор, но на тот объем затрат, который нам необходим для содержания сервисных сетей, наших обязательств по сервису", - пояснил тогда глава "КАМАЗа".

Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 6 тыс. за рубежом.

Туркмения является одним из крупнейших потребителей автотехники "КАМАЗа" в Центральной Азии. Основные поставки техники осуществлялись по контрактам с министерством обороны и госконцернами "Туркменгаз" и "Туркменнефть". В частности, в ноябре 2014 года президент Туркменистана подписал постановление о закупке 1,5 тыс. грузовых автомобилей, специальной техники "КАМАЗ" и запасных частей на общую сумму более $125 млн. В дальнейшем Туркменистан также закупал грузовики "КАМАЗа". Общий автопарк техники "КАМАЗ" в этой стране превышает 9 тыс. штук.

В Туркменистане работает практически вся серийная линейка грузовиков "КАМАЗ": самосвалы, тяжелая и полноприводная техника, а также большая гамма спецтехники на базе шасси "КАМАЗ".

Помимо поставки техники, "КАМАЗ" осуществляет в Туркменистане гарантийное и сервисное обслуживание грузовиков, а также обучение и подготовку специалистов. С июля 2008 года в Ашхабаде действует учебно-сервисный центр "КАМАЗа".