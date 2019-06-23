Пожар в бакинском магазине «X-Lady» потушен - МЧС

Силы противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана потушили огонь, возникший в воскресенье в магазине «X-Lady», сообщает пресс-служба МЧС.

«Пожар, возникший в магазине «X-Lady» в Низаминском районе Баку, потушен сотрудниками Государственной противопожарной службы», - говорится в сообщении.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Р.Бабаев