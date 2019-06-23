Пожар в бакинском магазине «X-Lady» потушен - МЧС

Силы противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана потушили огонь, возникший в воскресенье в магазине «X-Lady», сообщает пресс-служба МЧС.
«Пожар, возникший в магазине «X-Lady» в Низаминском районе Баку, потушен сотрудниками Государственной противопожарной службы», - говорится в сообщении.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
Р.Бабаев
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Туркменистан и "Татнефть" договорились о расширении сотрудничества в добыче нефти
Туркменистан намерен закупить около двух тысяч КАМАЗов
В Баку ждут участия «Huawei» в новых проектах в Азербайджане
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Представитель МИД Великобритании обсудил в Тегеране региональные проблемы
Болтон призвал Иран не воспринимать "рассудительность и осторожность" США как слабость
США интенсифицируют давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры - Помпео
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви