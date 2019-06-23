Россия подождет, пока Вашингтон созреет для развития отношений с РФ - Путин

США сами должны решить, нужно ли им развивать отношения с РФ, если не нужно, то Москва подождет пока Вашингтон "созреет", сказал президент РФ Владимир Путин.
"Не знаю. Это пускай они сами там решают - нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен - мы подождем, пока они созреют", - сказал Путин в интервью передаче телеканала НТВ "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
Так он ответил на вопрос, будет ли дальше превалировать "highly likely" в американской позиции.
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