Трамп принимает самостоятельные решения, но многое не получается из-за устройства политической системы в США - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что его американский коллега Дональд Трамп способен принимать самостоятельные решения, но отмечает, что политическая система в США устроена таким образом, что глава американского государства отчасти лишен свободы действий.

"Принимает, конечно, но мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным", - сказал Путин в интервью НТВ, размещенному на сайте телеканала.

Так президент ответил на вопрос ведущей, принимает ли Трамп, по его мнению, самостоятельные решения.

"Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - добавил глава российского государства.