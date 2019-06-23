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ТЭК 23.06.2019 17:52

Туркменистан и "Татнефть" договорились о расширении сотрудничества в добыче нефти

ПАО "Татнефть" и государственный концерн "Туркменнебит" подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении пресс-службы российской нефтекомпании.

Документ подписан в ходе рабочего визита в Татарстан президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Подписанный документ позволяет расширить сотрудничество между компаниями в сфере использования эффективных технологий и компетенций "Татнефти" на месторождениях "Туркменнебит". Партнерские отношения планируется развивать в бурении нефтяных и газовых скважин, зарезке боковых стволов, обеспечении материально-техническими ресурсами, в области интенсификации нефтедобычи и так далее", - говорится в пресс-релизе.

"Татнефть" осуществляет свою деятельность по добыче нефти (в Туркменистане - ИФ), добыто уже солидное количество нефти. Это говорит о том, что мы не только будем добывать нефть, но и на будущее с "Татнефтью" будем, наверное, уже на перспективу смотреть на вопросы переработки", - сказал Бердымухамедов журналистам в воскресенье по окончании встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Со своей стороны глава "Татнефти" Наиль Маганов сообщил журналистам, что добыча компании в Туркменистане составила около 200 тыс. тонн нефти.

"Переработка - это новые задачи, которые надо для себя осмыслить, пожелания были, в общем, будем готовить предложения", - сказал Маганов.

В ходе визита в Татарстан туркменская делегация ознакомилась с деятельностью предприятий нижнекамского бизнес-сектора "Татнефти" - посетила комплекс нефтеперерабатывающих заводов "ТАНЕКО" и предприятия шинного бизнеса. Также представители Туркменистана осмотрели выставку промышленного потенциала Татарстана, где "Татнефть" представила проекты в основных бизнес-направлениях компании, среди которых нефтепереработка, нефтехимия, шинный бизнес, композитный кластер. "Компания презентовала эффективные технологии, которые могут быть использованы для удвоения нефтедобычи в Республике Туркменистан", - говорится в пресс-релизе.

"Татнефть" и "Туркменнефть" в августе 2010 года заключили контракт на проведение сервисных работ по повышению нефтеотдачи пластов в рамках освоения месторождения Готурдепе, разрабатываемом туркменской компанией сроком на 7 лет.

В феврале 2011 года "Татнефть" зарегистрировала филиал в Туркменистане.

В текущем году "Татнефть" сообщила, что возобновила работы по увеличению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин на месторождении Готурдепе.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТНЕФТЬ, ТУРКМЕНИСТАН, СОГЛАШЕНИЕ


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