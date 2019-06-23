Представитель МИД Великобритании обсудил в Тегеране региональные проблемы

Государственный министр по делам Ближнего Востока при МИД Великобритании Эндрю Мэррисон обсудил в воскресенье в Тегеране с директором стратегического совета по внешним связям при МИД Ирана Камалем Харрази "двусторонние и региональные вопросы, а также ядерную сделку", сообщает национальное телерадиовещание Ирана.

По его данным, позже в воскресенье у Мэррисона также запланирована встреча с заместителем главы иранского МИД Аббасом Арагчи.

Отмечается, что в ходе встреч Мэррисон выступит с призывом к "срочной деэскалации в регионе", заявит об обеспокоенности Лондона планами Ирана частично отойти от соблюдения ядерной сделки, а также подтвердит приверженность Лондона ее сохранению.

Ситуация в регионе осложнилась на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.