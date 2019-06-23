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Дальнее зарубежье 23.06.2019 18:17

Представитель МИД Великобритании обсудил в Тегеране региональные проблемы

Государственный министр по делам Ближнего Востока при МИД Великобритании Эндрю Мэррисон обсудил в воскресенье в Тегеране с директором стратегического совета по внешним связям при МИД Ирана Камалем Харрази "двусторонние и региональные вопросы, а также ядерную сделку", сообщает национальное телерадиовещание Ирана.

По его данным, позже в воскресенье у Мэррисона также запланирована встреча с заместителем главы иранского МИД Аббасом Арагчи.

Отмечается, что в ходе встреч Мэррисон выступит с призывом к "срочной деэскалации в регионе", заявит об обеспокоенности Лондона планами Ирана частично отойти от соблюдения ядерной сделки, а также подтвердит приверженность Лондона ее сохранению.

Ситуация в регионе осложнилась на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, ИРАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]