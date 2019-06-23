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СНГ 23.06.2019 18:39

Соглашения о сотрудничестве в нефтехимии, автопроме и образовании заключены в ходе визита Бердымухамедова в Татарстан

Соглашения о сотрудничестве в сферах нефтехимии, автопрома и межвузовского взаимодействия заключены в ходе рабочего визита в Татарстан делегации во главе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Так, ООО "УК "КЭР-Холдинг" (Казань) и госконцерн "Туркменхимия" подписали меморандум о сотрудничестве по проектам развития химической отрасли Туркменистана.

ПАО "Татнефть" и госконцерн "Туркменнебит" подписали меморандум о взаимопонимании.

ПАО "КАМАЗ" заключило с агентством "Туркменавтоулаглары" министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана соглашение о сотрудничестве в области поставок автотранспортной техники "КАМАЗа" и техподдержки.

Три соглашения о сотрудничестве заключены между ведущими вузами обеих республик: Казанским государственным энергетическим университетом и Государственным энергетическим институтом Туркменистана, университетом Иннополис и институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Казанским федеральным университетом и Туркменским государственным институтом экономики и управления.

В ходе встречи в Казанском кремле президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Бердымухамедову открыть в Казани туркменское генконсульство. Туркменский лидер ответил, что приветствует эту идею.

Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, Бердымухамедов в ходе переговоров с Миннихановым отметил, что туркмено-татарстанские связи сегодня выступают значимым звеном межгосударственного сотрудничества с Россией.

Туркменский лидер сказал, что только в этом году это уже вторая его встреча с президентом Татарстана, что свидетельствует об особом характере взаимоотношений между двумя народами, наличии прочных двусторонних связей, установившихся рабочих механизмах сотрудничества.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]