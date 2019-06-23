Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме "Восточный" в Амурской области идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс.
"А тем временем на Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй", - написал Рогозин в "Твиттере" в воскресенье.
13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сроки строительства космодрома "Восточный" находятся под угрозой.
"Ещё одна тема - строительство космодрома "Восточный". Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени" - сказал Медведев на совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос"
Премьер-министр Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Туркменистан и "Татнефть" договорились о расширении сотрудничества в добыче нефти
Туркменистан намерен закупить около двух тысяч КАМАЗов
В Баку ждут участия «Huawei» в новых проектах в Азербайджане
В активе сборной Азербайджана на II Евроиграх 8 медалей, 3 из которых завоевали акробаты Аль-Машайхи и Гурбанлы
Пожар в бакинском магазине «X-Lady» потушен - МЧС
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви