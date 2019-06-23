Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме "Восточный" в Амурской области идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс.

"А тем временем на Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй", - написал Рогозин в "Твиттере" в воскресенье.

13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сроки строительства космодрома "Восточный" находятся под угрозой.

"Ещё одна тема - строительство космодрома "Восточный". Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени" - сказал Медведев на совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос"