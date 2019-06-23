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СНГ 23.06.2019 19:04

Универсальный стартовый комплекс под ракеты "Ангара" на "Восточном" будет размещён под землёй - Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме "Восточный" в Амурской области идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс.

"А тем временем на Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй", - написал Рогозин в "Твиттере" в воскресенье.

13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сроки строительства космодрома "Восточный" находятся под угрозой.

"Ещё одна тема - строительство космодрома "Восточный". Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени" - сказал Медведев на совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос"

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОДРОМ, РАКЕТЫ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]