Российская армия получит шесть ударных вертолётов Ми-28НМ в 2020 году - глава холдинга

Воздушно-космические силы получат установочную партию из шести глубоко модернизированных вертолётов Ми-28НМ в 2020 году, сообщил глава холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.
"Две машины уже переданы на сегодняшний день в министерство обороны. Они будут подключены к государственным совместным испытаниям, к окончанию их. Соответственно, установочная партия из шести машин должна поступить дополнительно в следующем году", - сказал Богинский в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.
Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что подписание контракта на поставку Минобороны РФ сотни глубоко модернизированных вертолётов Ми-28НМ ожидается в июне на форуме "Армия-2019".
"Контракт может быть подписан на форуме "Армия-2019" (пройдёт 25-30 июня - ИФ)", - сказал собеседник агентства.
Со своей стороны, глава "Вертолётов России" Андрей Богинский заявил "Интерфаксу", что холдинг готов к подписанию этого контракта в сроки, которые определит заказчик.
"Мы готовы (к подписанию - ИФ), но есть процедурные вещи. Мы со своей стороны всё, что касается рабоче-конструкторских материалов, необходимых для начала работы, контрактации, сдали", - сказал Богинский, отвечая на вопрос о сроках подписания договора на поставку 100 Ми-28НМ.
Он отметил, что окончательная стоимость контракта пока не определена, так как не утверждён перечень дополнительного оборудования и вооружения, который может варьироваться по желанию заказчика.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2028 году российской армии должно быть поставлено 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ.
"Парк вертолетов армейской авиации следует максимально оперативно дооборудовать современные бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности. И к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ", - сказал президент РФ на совещании по военной тематике.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила о стоимости поставки новых боевых вертолетов - по оценке источника в авиапроме, закупка сотни Ми-28НМ "Ночной охотник" и 114 "Аллигаторов" Ка-52 суммарно обойдется в 180-190 млрд рублей.
Ми-28НМ - новая модификация боевого Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над вертолетом начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также будет иметь новое высокоточное оружие, современную систему управления и "стеклянную кабину", в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.
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