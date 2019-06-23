Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.06.2019 14:49

Трамп ждет встречи с Путиным в Осаке - Болтон

Президент США Дональд Трамп ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита "Группы двадцати", который пройдет в конце июня в Осаке, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Трамп в ходе этой встречи рассчитывает обсудить с российским президентом ситуацию на Ближнем Востоке, сказал Болтон в воскресенье в Иерусалиме на встрече с премьером Израиля. Его слова цитирует интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

Болтон прибыл в Иерусалим для встречи с коллегами из России и Израиля - секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой израильского Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом Меиром Бен-Шаббатом. Эти переговоры запланированы на понедельник и вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ОСАКА, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Россия подождет, пока Вашингтон созреет для развития отношений с РФ - Путин США подталкивают ситуацию с Ираном в "пропасть открытого конфликта" - Рябков Планы США нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке не провокация, а мера обороны - Пентагон Трамп назвал "мистификацией" со стороны демократов обвинения в связях с Россией, объявив себя самым жестким президентом в отношении РФ Exxon получит от Минфина США новые документы, связанные со штрафом из-за антироссийских санкций Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]