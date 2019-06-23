Трамп ждет встречи с Путиным в Осаке - Болтон

Президент США Дональд Трамп ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита "Группы двадцати", который пройдет в конце июня в Осаке, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Трамп в ходе этой встречи рассчитывает обсудить с российским президентом ситуацию на Ближнем Востоке, сказал Болтон в воскресенье в Иерусалиме на встрече с премьером Израиля. Его слова цитирует интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

Болтон прибыл в Иерусалим для встречи с коллегами из России и Израиля - секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой израильского Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом Меиром Бен-Шаббатом. Эти переговоры запланированы на понедельник и вторник.