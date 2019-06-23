Пути сдерживания Ирана обсудил Болтон на встрече с руководством Израиля

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон положительно охарактеризовал встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
"Замечательные встречи (состоялись) сегодня с премьер-министром Израиля Нетаньяху и главой Совета нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом. Мы вновь заявили о наших общих приоритетах - противостоянию иранской агрессии в регионе посредством максимального экономического давления и увеличения платы Ирана за его зловредную деятельность", - написал в воскресенье Болтон в своем Twitter.
Болтон прибыл в Иерусалим для встречи с коллегами из России и Израиля - секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой израильского Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом. Эти переговоры запланированы на понедельник и вторник.
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