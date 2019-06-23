Грузинский омбудсмен Нино Ломджария готова в случае необходимости оказывать помощь находящимся в Грузии гражданам РФ и просит от российской коллеги также обеспечить права грузинских граждан в РФ.
"В первую очередь, хочу отметить, что в аппарат Народного защитника Грузии не обращался ни один гражданин РФ из-за случав правовых нарушений", - сказано в распространенном в воскресенье ответе Ломджария уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Москалькова ранее обратилась к грузинскому народному защитнику с просьбой помочь обеспечить права российских граждан, находящихся в Грузии.
По словам грузинского омбудсмена, единственный случай, который ей известен на данном этапе, касается съемочной группы российского телеканала "Россия 24", по которому МВД Грузии начало расследование.
Она отметила, что "лично активно" следит за ходом этого расследования.
Между тем, Ломджария заявила, что, "несмотря на российскую оккупацию, в течение последних лет в Грузии не происходило насилия в отношении граждан РФ по их этническому или национальному признаку".
"Грузия сохраняет статус безопасной страны", - утверждает омбудсмен, отметив, что на фоне "антиоккупационного протеста" российские граждане спокойно передвигаются, на равных условиях пользуются всеми сервисами на территории Грузии и им не создаются препятствия.
"В случае необходимости Народный защитник Грузии защитит права всех граждан на территории Грузии, вне зависимости от их гражданства или этнической принадлежности и осуществит реагирование по каждому инциденту", - заявляет Ломджария.
При этом она обращается к Москальковой с надеждой, что она также будет защищать права грузинских граждан на территории РФ и не допустит их дискриминации по этническому или гражданскому признаку.
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