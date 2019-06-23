Все встречи Путина в Осаке будут посвящены урегулированию международных кризисов, график контактов еще верстается - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, прояснилась ли ситуация с возможной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.

"Давайте дождемся с вами "двадцатки", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "график контактов Путина на "двадцатке" еще верстается", но все они будут посвящены урегулированию важнейших международных проблем.

На вопрос ведущего, рассчитывает ли Кремль, что президент вернется из Осаки с миром, Песков сказал: "У меня нет сомнений, по крайней мере, этому и будут посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются".