Премьер-министр Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Черногории Душко Маркович прибыл в воскресенье с официальным визитом в Азербайджан, сообщают официальные СМИ.

«В международном аэропорту Гейдар Алиев главу правительства Черногории Марковича встречали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов и другие официальные лица», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в рамках визита премьер Черногории проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в том числе с президентом Ильхамом Алиевым, на которых будут обсуждаться вопросы расширения двухсторонних связей.

25 июня с участием Марковича в Баку состоится заседание азербайджано-черногорской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Заседание МПК с Черногорией проводилось лишь один раз – в марте 2014 года в Подгорице.

Р.Бабаев