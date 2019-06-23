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Внешняя политика 23.06.2019 20:47

Премьер-министр Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Черногории Душко Маркович прибыл в воскресенье с официальным визитом в Азербайджан, сообщают официальные СМИ.

«В международном аэропорту Гейдар Алиев главу правительства Черногории Марковича встречали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов и другие официальные лица», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в рамках визита премьер Черногории проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в том числе с президентом Ильхамом Алиевым, на которых будут обсуждаться вопросы расширения двухсторонних связей.

25 июня с участием Марковича в Баку состоится заседание азербайджано-черногорской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Заседание МПК с Черногорией проводилось лишь один раз – в марте 2014 года в Подгорице.

Р.Бабаев

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]