Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 23.06.2019 21:15

В активе сборной Азербайджана на II Евроиграх 8 медалей, 3 из которых завоевали акробаты Аль-Машайхи и Гурбанлы

Азербайджанские акробаты Абдулла Аль-Машайхи и Рудихиль Гурбанлы завоевали свою третью призовую медаль на проходящих в Минске II Европейских играх.

К завоеванным накануне «серебру» и «бронзе» азербайджанская акробатическая пара добавила в воскресенье серебряные медали.

Всего в активе сборной Азербайджана на II Евроиграх восемь медалей – по четыре серебряные и бронзовые.

«Серебро» в Минске завоевали также самбист Агасиф Самедов и дзюдоист Рустам Оруджев, «бронзу» - самбисты Мехман Халилов и Эмиль Гасанов, а также дзюдоист Хидаят Гейдаров.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОИГРЫ, МЕДАЛИ


Похожие новости


Азербайджанские акробаты завоевали серебро и бронзу II Евроигр Азербайджан рассчитывает войти в топ-10 по числу медалей на Евроиграх в Минске – вице-президент НОК Сестры-саблистки принесли Азербайджану серебро и бронзу Евроигр Сборная России занимает первое место в общекомандном медальном зачете на Европейских играх в Баку Азербайджанский гимнаст завоевал серебро и бронзу I Евроигр РФ лидирует в общекомандном медальном зачете на Европейских играх

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]