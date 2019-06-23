В активе сборной Азербайджана на II Евроиграх 8 медалей, 3 из которых завоевали акробаты Аль-Машайхи и Гурбанлы

Азербайджанские акробаты Абдулла Аль-Машайхи и Рудихиль Гурбанлы завоевали свою третью призовую медаль на проходящих в Минске II Европейских играх.

К завоеванным накануне «серебру» и «бронзе» азербайджанская акробатическая пара добавила в воскресенье серебряные медали.

Всего в активе сборной Азербайджана на II Евроиграх восемь медалей – по четыре серебряные и бронзовые.

«Серебро» в Минске завоевали также самбист Агасиф Самедов и дзюдоист Рустам Оруджев, «бронзу» - самбисты Мехман Халилов и Эмиль Гасанов, а также дзюдоист Хидаят Гейдаров.

Р.Бабаев