Новым министром юстиции Молдавии стала юрист, представитель гражданского общества Олеся Стамате.
В понедельник утром президент Игорь Додон подписал указ о ее назначении, после чего Стамате сразу приняла присягу в присутствии главы государства и премьер-министра.
После назначения нового министра юстиции в правительстве Молдавии впервые стало больше женщин, чем мужчин.
Теперь кабинет министров включает семь женщин (премьер-министр, министры финансов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, юстиции и башкан Гагаузии). Пятеро мужчин возглавляют министерства внутренних дел, реинтеграции, экономики, иностранных дел и обороны.
Предыдущий министр юстиции Станислав Павловский заявил об отставке 23 июня, проработав в этой должности всего две недели.
"Во время моей работы над Планом действий в области юстиции я обнаружил много несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Республики Молдавия, делают мою деятельность в качестве члена правительства невозможной", - отметил Павловский, не уточнив, о какой несовместимости идет речь.
Он подчеркнул, что не стал искать законодательных уловок, которые позволили бы ему оставаться в должности министра любой ценой, а потому решил подать в отставку.
Ранее СМИ писали, что Павловский работает в различных европейских проектах в качестве эксперта, что приносит ему немалый доход. Работа в правительстве, согласна законодательству Молдавии, несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской.
Новый министр юстиции Стамате была председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление. Она выпускница юридического факультета, магистр европейских исследований в Европейском колледже, юрист. Имеет большой опыт работы в области юстиции, внутренних дел и реформы центрального публичного управления.
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