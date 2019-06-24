Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9338 RUR   0.0269 GBR   2.1676 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.43 0.36 Brent 65.20 0.75

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.06.2019 12:46

В правительстве Молдавии впервые стало больше женщин, чем мужчин

Новым министром юстиции Молдавии стала юрист, представитель гражданского общества Олеся Стамате.

В понедельник утром президент Игорь Додон подписал указ о ее назначении, после чего Стамате сразу приняла присягу в присутствии главы государства и премьер-министра.

После назначения нового министра юстиции в правительстве Молдавии впервые стало больше женщин, чем мужчин.

Теперь кабинет министров включает семь женщин (премьер-министр, министры финансов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, юстиции и башкан Гагаузии). Пятеро мужчин возглавляют министерства внутренних дел, реинтеграции, экономики, иностранных дел и обороны.

Предыдущий министр юстиции Станислав Павловский заявил об отставке 23 июня, проработав в этой должности всего две недели.

"Во время моей работы над Планом действий в области юстиции я обнаружил много несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Республики Молдавия, делают мою деятельность в качестве члена правительства невозможной", - отметил Павловский, не уточнив, о какой несовместимости идет речь.

Он подчеркнул, что не стал искать законодательных уловок, которые позволили бы ему оставаться в должности министра любой ценой, а потому решил подать в отставку.

Ранее СМИ писали, что Павловский работает в различных европейских проектах в качестве эксперта, что приносит ему немалый доход. Работа в правительстве, согласна законодательству Молдавии, несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской.

Новый министр юстиции Стамате была председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление. Она выпускница юридического факультета, магистр европейских исследований в Европейском колледже, юрист. Имеет большой опыт работы в области юстиции, внутренних дел и реформы центрального публичного управления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, МИНЮСТ, НАЗНАЧЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]